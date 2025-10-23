Roma con l'obbligo di vincere. Gasp ridà fiducia a Dovbyk

Roma e Bologna in divieto di sosta in Europa League, dopo aver «parcheggiato» male contro Lilla e Friburgo in casa tre settimane fa. Gasperini ha bisogno di un successo, sia per mettere in discesa la classifica sia per dimenticare la sconfitta di campionato con l'Inter. «Ma in realtà sabato abbiamo fatto passi in avanti e non indietro», ha detto il tecnico della Roma. (...) Il Viktoria Plzen è l'occasione per ripartire. E magari per sbloccare definitivamente l'attacco giallorosso: Gasp continua a cambiare centravanti, ma invertendo l'ordine dei «bomber» il risultato non cambia. Stasera dovrebbe toccare a Dovbyk dopo l'errore clamoroso contro Chivu, a riposo Cristante e Ndicka, Dybala cerca un gol che gli manca da 245 giorni. (...)

(corsera)