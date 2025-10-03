Roma choc: sbaglia tre volte lo stesso rigore e perde

E quando pensi di averle viste tutte, ecco qui un 2 ottobre che resterà a lungo nella memoria. [...] La Roma ha sui piedi il pallone del pareggio, dopo che il Var ha convinto il modesto arbitro belga Lambrechts a concedere il rigore per un fallo di mano di Mandi su colpo di testa di Celik: palla a Dovbyk, parata di Ozer, ma l'arbitro fa ripetere perché almeno due difensori del Lille son entrati prima del fischio in area. Riecco Dovbyk dagli 11 metri, sinistro inguardabile e altra parata di Ozer. Ma non è finita: l'arbitro fa ripetere ancora, perché lo stesso portiere del Lille si è mosso in anticipo. La Roma allora cambia rigorista: ecco Soulé, altro mancino e terza parata di Ozer (anche se statisticamente ne va contata solo una), che stavolta è quella buona. [...] «Una cosa simile non mi era mai capitata», ha commentato Gasperini. Che però ha di che preoccuparsi. Perché se con il Verona le parate di Svilar e gli errori di Orban avevano risolto i guai, ieri sera il Lille è passato con merito all'Olimpico.[...] Il guaio, per Gasp, è che la sua squadra non ha mai realmente dato la sensazione di essere pericolosa: l'unica vera chance, al netto del triplo rigore fallito, è arrivata al 36' del primo tempo in mischia, coinvolti Tsimikas, Soulé ed El Aynaoui. Poco ha funzionato il turnover, stavolta. Neppure il cambio tattico, con Pellegrini prima centrale e poi esterno. E in generale la riconquista alta del pallone s'è vista poco.

(Corsera)