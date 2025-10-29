Roma, arriva il Parma: Gasp punta su Dybala contro il tabù Olimpico

È tornato a sorridere. E soprattutto a giocare. Trequarti, ala e anche prima punta. «È un attaccante e sta bene», la sentenza di Gasperini. Paulo Dybala oggi pomeriggio (ore 18.30) contro il Parma potrebbe partire ancora titolare, per la terza partita consecutiva e centrare la quarta presenza di fila. Una continuità che non si vedeva da quasi un anno, tra dicembre e gennaio scorsi, quando sotto la gestione Ranieri infilò dieci gare consecutive da titolare prima che il fisico lo costringesse di nuovo a fermarsi. Stavolta l'argentino sembra diverso: più leggero, sicuramente più in forma e vicino alla sua versione migliore. (...) Dybala si sente bene, ma, nonostante la storia recente imponga prudenza, l'argentino è il favorito per una maglia da titolare oggi pomeriggio. La domanda è solo dove e come lo userà Gasperini. Contro il Sassuolo ha agito da falso nove, muovendosi da attaccante puro in coppia con Bailey. Una soluzione che ha funzionato e che potrebbe essere riproposta contro i gialloblu. L'altra opzione è spostarlo qualche metro più indietro, insieme a Soulé, da ispiratore di Dovbyk o Ferguson. (...)

(La Repubblica)