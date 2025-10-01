Roma, arriva il Lille e Gasp vara il turnover. Scatta l'allarme ultrà

Dopo la vittoria sul Verona, Gian Piero Gasperini ha tagliato corto sull'euforia e aperto il capitolo più scomodo: la benzina nel serbatoio della sua Roma. [...] All'Olimpico servirà gestire le energie e allargare davvero il famoso «perimetro delle scelte». [...] I segnali portano al polacco Jan Ziolkowski, che ha fatto il suo esordio contro il Verona. [...] Insieme a lui crescono le possibilità di Daniele Ghilardi, ancora oggetto misterioso dell'estate giallorossa. L'idea di Gasp è quella di distribuire i minuti anche con i titolarissimi, senza perdere compattezza. La chiave, nelle intenzioni dell'allenatore, è evitare che la squadra arrivi "corta" al finale di settimana. [...] Spazio ai cambi anche a centrocampo, con El Aynaoui che si prenderà la maglia da titolare. Vicino a lui uno tra Konè e Cristante, con Pisilli più in ritardo. A destra conferme per Wesley, dopo il doppio turno di riposo forzato contro Lazio e Nizza, mentre a sinistra è ballottaggio aperto tra Tsimikas e Angelino. Davanti spazio a Soulé, viste le assenze di Dybala (infortunio) e Baldanzi (non in lista), insieme a El Shaarawy. Riferimento offensivo sarà Ferguson, con Dovbyk pronto a subentrare. Tanti, nel frattempo, sono i timori sul fronte dell'ordine pubblico. In tutto sono 800 i tifosi del Lille previsti all'Olimpico. I primi inizieranno ad arrivare già nel pomeriggio di oggi, per questo motivo la questura cercherà di monitorare gli spostamenti e i luoghi di ritrovo: le stazioni ferroviarie, ma anche i pub del centro storico, vicino al Colosseo, dove solitamente si incontrano le tifoserie estere. Si temono infatti azioni estemporanee da parte degli ultras della Roma. Anche perché, non è un mistero, la tifoseria del Lille è gemellata con quella del Nizza. [...]

(la Repubblica)