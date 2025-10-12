Roma, addio ai biglietti. Ticket solo con il qr code: "Stop al bagarinaggio"

Da qualche settimana i tifosi della Roma hanno imparato a convivere con un piccolo cambiamento che segna la fine di un'epoca. Niente più biglietti di carta da staccare e conservare nel portafoglio. [...] Oggi all'Olimpico si entra solo con un qr code caricato sul proprio wallet: un gesto più veloce, più moderno, ma anche impersonale. Che trasforma il biglietto in un anonimo segno digitale. [...] Solo nel mese di settembre, grazie a queste segnalazioni e all'attività di monitoraggio costante del club, sono state inviate oltre 300 lettere di diffida a utenti sorpresi a rivendere biglietti su piattaforme non ufficiali. [...] L'obiettivo è chiaro: proteggere la comunità giallorossa e riportare dentro i canali ufficiali l'intera filiera dei biglietti. Per questo la società - in linea con le grandi competizioni Fifa e Uefa - ha reso digitale l'unico titolo valido di accesso allo stadio. Un sistema che rende ogni titolo unico e tracciabile. È una scelta che guarda alla sostenibilità, ma soprattutto alla sicurezza. Perché ogni screenshot ceduto a un amico o venduto online rischia di finire nel circuito dei falsi o dei doppioni. Chi acquista sui canali ufficiali - sito, app o piattaforma abbonamenti - ha la garanzia di un posto sicuro e di un accesso regolare. Chi prova a cedere il proprio tagliando su siti alternativi riceve, ormai, una diffida formale. [...]

(la Repubblica)