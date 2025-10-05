Ritorna Dybala, Angelino è out

Buone notizie per Gasperini: Paulo Dybala torna a disposizione per la trasferta di Firenze. L'argentino, assente da venti giorni per un risentimento muscolare, si è allenato in gruppo ed è partito con la squadra. Il suo impiego sarà probabilmente limitato a uno spezzone di gara in caso di necessità, data la condizione non ottimale.

Se da un lato si recupera Dybala, dall'altro si ferma Angeliño, bloccato dall'influenza. A sinistra dovrebbe quindi giocare Tsimikas, reduce però da prestazioni negative. Non è esclusa l'ipotesi di adattare Rensch su quella fascia.

In attacco, Artem Dovbyk è in vantaggio su Evan Ferguson per il ruolo di centravanti. Nonostante la sconfitta con il Lille, Gasperini ha speso parole positive per l'ucraino, definendolo "in crescita", a differenza dell'irlandese che sembra in una fase di involuzione. Alle spalle della punta agiranno Soulé e, con ogni probabilità, ancora Pellegrini, ritenuto dal tecnico l'unico in grado di inventare gioco in assenza di Dybala. A centrocampo, si ricompone la coppia titolare Koné-Cristante.

