Riecco Soulé. C'è Dybala, Celik avanza

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Gasperini si affida a tutta la sua qualità. Contro un Parma che fin qui ha fatto tutto preferire per la fase difensiva, il tecnico giallorosso sembra intenzionato a puntare sul tridente leggero. Spazio dall'inizio, dunque, ancora a Dybala - tornato al massimo della condizione fisica - nella posizione di centravanti. Si rivede Soulé dal primo minuto dopo la panchina di Reggio Emilia. A completare la trequarti con il giovane argentino dovrebbe essere Pellegrini, reduce dal positivo ingresso in campo contro il Sassuolo. Il numero sette giallorosso è favorito nel ballottaggio con El Aynaoui. Con il marocchino in panchina, Cristante tornerebbe in mediana al fianco di Koné. Tsimikas, sostituito all'intervallo domenica scorsa, non sta convincendo e Gasp potrebbe riproporre Wesley sulla corsia di sinistra. Una soluzione che porterebbe all'avanzamento di Celik sulla fascia destra. A quel punto, Hermoso andrebbe a formare con Mancini e N'Dicka il terzetto difensivo a protezione di Svilar. Ferguson ha recuperato dalla contusione alla caviglia ed è stato convocato per la gara di oggi, mentre è ancora indisponibileRiprova