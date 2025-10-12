Recupera e si ricarica: Wesley punta l'Inter

Wesley è entrato in modalità risparmio energetico. Il forfait per la convocazione del Brasile di Ancelotti, ufficialmente dovuto a una contusione, si è rivelato, tutto sommato, una benedizione per la Roma. [...] Con il Flamengo ha disputato un'intensa annata tra campionato Carioca, Serie A brasiliana, coppe nazionali, Libertadores e il Mondiale per Club, accumulando fatiche che lo hanno portato vicino al limite. Questo stop forzato gli permetterà di staccare la spina come se fosse un breve periodo di ferie estive mai godute, preparandolo al meglio per il rush finale che lo attende fino a giugno. Wesley tornerà ad allenarsi con il gruppo con ogni probabilità martedì prossimo. In questi giorni, il giocatore seguirà un programma di recupero mirato: la contusione, non particolarmente grave, sarà gestita con naturalezza, ma l'obiettivo principale sarà alleggerire i carichi di lavoro. L'esterno va gestito e preservato: senza una tabella di marcia ad hoc rischierebbe di affrontare l'equivalente di due stagioni consecutive senza pause. [...] Dopo un anno solare a spingere a tavoletta sulla corsia di destra, questa mini vacanza forzata potrebbe rivelarsi la chiave di volta per affrontare al top i prossimi mesi, che tra l'altro conducono al Mondiale.

(Corsport)