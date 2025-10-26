Rebus con il Sassuolo, i dubbi di Gasperini: "Il problema è l'attacco"

Cambia registro Gian Piero Gasperini. L'allenatore che rimarca sempre l'importanza del gruppo, stavolta parla anche di singoli. La conferenza stampa è lo specchio dei suoi dubbi sull'attacco da schierare contro il Sassuolo, perché il reparto fatica troppo: "È il nostro problema principale, bisogna entrare meglio in area di rigore". Parla anche di Dovbyk e Ferguson, che annaspano ma del resto come tutti i loro colleghi. [...] È quindi percorribile la strada del falso 9 con Dybala, almeno fino a quando non torneranno in forma i due bomber. Il pensiero di ricalibrare la rosa con il mercato quasi sfiora Gasperini che non si aspetta nulla di fantastico dalle trattative invernali: "Non sto pensando a gennaio, sto pensando a migliorare questa situazione che ci penalizza".

(La Repubblica)