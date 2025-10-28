Ranieri più Gasp: giallorossi leader 2025

Sessantasette punti in 28 partite e il primo posto assoluto nella classifica dell'anno scorso. Tra la Roma che ha sfiorato la Champions e quella che oggi è in testa al campionato insieme al Napoli, c'è un minimo comun denominatore: Claudio Ranieri. Dal sui ritorno a Trigoria la Roma ha iniziato a volare ed è stato lo stesso senior advisor a scegliere Gasperini, che sta tenendo la sua media da scudetto. Ranieri è presente ed interviene quando serve, come nella situazione Svilar, e la prossima matassa da sbrogliare porta al mercato di gennaio. Il Gasp spera che il suo carisma e la sua diplomazia possano regalare i tasselli che mancano per alimentare un sogno da cui nessuno vuole svegliarsi.

(gasport)