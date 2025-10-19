Punte d'amarezza

Li ha usati tutti, li ha provati e rigirati in area e sui lati. Addirittura ne ha messi in campo sette, trequartisti o attaccanti. Ma Gasperini, al momento di tirare le somme, ha dovuto prendere atto che la Roma fa una gran fatica a segnare. I finalizzatori non sono, insomma, da vertice. A confermarlo la media gol a partita, insufficiente per restare lassù: i giallorossi sono ancora in testa, con l'Inter e il Napoli, ma stasera il Milan, se vince contro la Fiorentina a San Siro, può ritrovarsi capolista da solo.

Solo una rete a gara per la Roma. Sette gol in sette match. Due volte non è riuscita a far centro in campionato, contro il Torino e l'Inter all'Olimpico. E sono state due sconfitte, firmate Simeone e Bonny. Se si contano anche i match di Europa League, la media resta la stessa. Due gol a Nizza, nessuno in casa contro il Lille e ancora ko. [...]

Dal tridente leggero in partenza contro l'Inter fino alla formula con il doppio centravanti. Niente da fare, la Roma rimane a digiuno, anche se per occasioni avute nella ripresa avrebbe meritato di andare a dama. [...] Dovbyk è entrato in corsa, fuori proprio Pellegrini. Bocciato per il gol che si è pappato a porta vuota di testa su torre di Soulé. [...] Anche Dybala ha fatto cilecca. Con il sinistro, piazzato e non fortissimo per la verità, deviato in angolo da Sommer che ha neutralizzato anche una sua punizione dal limite abbastanza scontata e nemmeno angolata. [...]

(corsera)