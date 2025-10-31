Pulisic spera di recuperare. Leao in dubbio, Rabiot fuori

A due giorni dalla gara con la Roma c'è apprensione a Milanello per le condizioni di Tomori, Leao e Gimenez che ieri hanno lavorato a parte. Tutti e tre sono alle prese con fastidi fisici dopo il match pareggiato a Bergamo contro l'Atalanta. (...) Invece, Leao ha accusato un fastidio all'anca, come aveva già anticipato Massimiliano Allegri nel post partita di Bergamo per spiegare la sostituzione del portoghese avvenuta a fine primo tempo. Da parte sua, Gimenez ha un problema alla caviglia. (...) Sempre out Rabiot, mentre Pulisic potrebbe anche andare in panchina domenica. (...)

(Il Messaggero)