Prove di volo

IL TEMPO (L. PES) - La Roma di Gasperini ha voglia di volare. Dopo le due sconfitte interne consecutive tra campionato ed Europa, i giallorossi fanno visita al Sassuolo a caccia dei tre punti che li proietterebbero in testa al campionato insieme al Napoli che ieri ha battuto l'Inter. Il tecnico non dà niente per scontato anche se le difficoltà maggiori finora sono arrivate nelle gare dell'Olimpico, ma serviranno fame e attenzione per battere i neroverdi di Grosso. [...] Di atteggiamento aveva parlato Paulo Dybala dopo la gara col Viktoria Plzen, col quale il tecnico però ha già chiarito tutto: "Parlando con i ragazzi nello spogliatoio, le parole non sono sempre esattamente quelle. La parola moscio non esiste, la parola sottovalutazione dell'avversario in questa squadra non esiste perché non lo merita questo gruppo. Paulo non voleva dire questo". [...]