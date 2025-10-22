Pronta la Roma 2: Gasp fa almeno sei cambi. Col Viktoria nuove soluzioni

«Adesso dobbiamo cercare di allargare la rosa il più possibile». Un concetto espresso spesso e volentieri da Gian Piero Gasperini, consapevole di dover fare di necessità virtù, aspettando nel caso gennaio per portare qualche aggiustamento in corsa. Ma fino a quel momento l'allenatore della Roma dovrà andare avanti con questa rosa, cercando di ottenere il massimo da tutti. E responsabilizzando il più possibile ogni giocatore, tenendolo dentro il progetto e facendolo sentire importante. Ecco perché domani contro il Viktoria Plzen l'allenatore giallorosso varerà una sorta di Roma-2 (o Roma-bis che dir si voglia), cercando di dare spazio anche a chi finora ha giocato meno. (...) Rispetto alla gara con l'Inter Gasperini dovrebbe cambiare tutte e due le fasce: contro i nerazzurri hanno infatti giocato Wesley a sinistra e Celik a destra, contro i cechi toccherà a Tsimikas da una parte e Rensch dall'altra. Questo anche perché Angeliño continua ad essere out per problemi fisici e personali, dopo la bronchite asmatica che l'ha tenuto inizialmente fuori. (...) In mezzo al campo, invece, partirà ancora dal via El Aynaoui, che finora ha giocato da titolare solo nelle due sfide di Europa League contro Nizza e Lille e con il Torino, in campionato, dove però è stato sostituito dopo appena 45 minuti di gioco. Il marocchino finora ha fatto intravedere delle cose buone, soprattutto nel precampionato, ma non ha saputo poi ripetersi. (...) Però è chiaro che la grande attesa sia tutta legata ad Artem Dovbyk ed alla caccia ai gol, il vero grande problema di questo inizio di stagione della Roma. Gasperini contro il Viktoria tornerà a giocare con il centravanti e l'ucraino è nettamente favorito su Ferguson, che nella considerazione dell'allenatore ha perso punti strada facendo (soprattutto per come si è ripresentato dopo le due sortite in nazionale...). (...) Ma dal via dovrebbe partire pure Ziolkowski, che in questo momento sembra la novità più bella in casa giallorossa. Il giovane difensore sabato sera ha dimostrato personalità e carattere, il rodaggio dovrebbe essere quasi concluso. E la prima dal via potrebbe esserne la conferma, per un futuro luminoso.

(gasport)