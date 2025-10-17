Progetto Pietralata in dirittura: fissato un nuovo incontro per la prossima settimana

Siamo «all'ultimo miglio» per la presentazione del progetto dello stadio della Roma a Pietralata. La definizione è del sindaco Gualtieri e risale alla scorsa settimana, a margine dell'incontro con il presidente giallorosso Dan Friedkin. [...] L'obiettivo è la presentazione del progetto definitivo entro il 2025. [...]

Per la definizione il nodo principale ancora da sciogliere è quello legato ai parcheggi, ma viene definito in via di risoluzione da entrambe le parti. La prossima settimana è in programma un nuovo vertice per verificare i passi in avanti.

(corsera)