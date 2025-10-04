Primavera, il momento di Lulli

Gasperini lo tiene d'occhio fin dal primo giorno, Guidi invece lo considera un perno inamovibile nell'undici della Roma Primavera. E un momento magico per Emanuele Lulli. (...) Siamo davanti a un esterno moderno, un motorino capace di difendere ma anche di accompagnare bene l'azione offensiva; non a caso, da un suo spunto sulla destra è nato il gol. (...) Lulli si scalda per spingere come un treno sulla corsia. E poi risponderà alla chiamata dell'Italia. Un premio meritato per l'avvio di stagione dell'ex Tor Tre Teste.

(corsport)