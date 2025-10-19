Primavera: giallorossi col Cagliari

IL TEMPO (EDO. INN.) - Archiviata la sosta per le nazionali, si alza il sipario sull'ottavo turno di Primavera1 con la Roma di Guidi in cerca di continuità al Tre Fontane contro il Cagliari alle 13. I giallorossi sono reduci dalle vittorie con Frosinone e Napoli senza subire reti e con cui hanno risollevato la classifica: sono 13 i punti finora conquistati in 7 in partite che valgono il sesto posto in zona playoff.

Per la sfida odierna, Guidi riabbraccia Cristian Cama dopo la buona figura con gli Azzurrini al mondiale U20. Il Cagliari non sta passando un buon momento, 18° con appena 4 punti, ma il tecnico Guidi ha sottolineato alla vigilia che resta un avversario difficile, che finora ha raccolto meno rispetto al proprio valore, e ha caricato i suoi: «Sarà una bella sfida da giocare».