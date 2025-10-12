Pisilli chiama Gasp. Ora però serve il cambio di passo

Settantadue minuti, due gol e un sorriso che mancava da tempo. La serata di Niccolò Pisilli con l'Italia Under 21 contro la Svezia è stata una ventata d'aria fresca, un segnale di vitalità in un periodo complesso. La doppietta - un destro preciso all'angolino e un inserimento dei suoi - ha raccontato meglio di ogni parola il momento del centrocampista romano: talento intatto, fiducia da ritrovare. [...] Alla Roma, invece, la stagione non è iniziata come avrebbe immaginato. Tra campionato ed Europa League ha accumulato appena 63 minuti, senza mai partire titolare. Gasperini lo ha impiegato con parsimonia, spesso fuori ruolo, nel cuore di un 3-4-2-1 che premia muscoli ed equilibrio. [...] La scorsa stagione il rinnovo fino al 2029 e un contratto importante avevano certificato la fiducia del club. Oggi quella promessa è chiamata a resistere alle difficoltà. Gasperini non ha mai nascosto di apprezzarne l'applicazione e la duttilità, ma al tempo stesso pretende di più nella lettura del gioco e nella velocità di pensiero. [...] A Trigoria nessuno pensa a un addio anticipato, anche se un prestito a gennaio non è escluso per garantirgli minutaggio. Molto dipenderà dalle esigenze del centrocampo, con El Aynaoui atteso in Coppa d'Africa e Cristante e Koné costretti agli straordinari. [...]

(Corsera)