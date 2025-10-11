Pietralata: Tar, ricorsi bocciati. La Roma va avanti

Nuovo passo avanti per lo stadio della Roma a Pietralata. Il TAR del Lazio ha respinto un altro ricorso dei comitati contrari all'opera, questa volta incentrato sulla presunta presenza di un "bosco" nell'area designata. I giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile, sbloccando di fatto un progetto finora rallentato.

L'ottimismo è palpabile, come confermano le parole del sindaco Gualtieri: "Siamo all'ultima tappa per lo stadio della Roma, sarà uno degli stadi più belli del mondo". Il sindaco ha ribadito che la presentazione del progetto definitivo è attesa entro fine 2025, definendo gli ultimi incontri con il club "positivi".

Il progetto è strettamente legato alla candidatura per Euro 2032, essendo l'impianto inserito nel dossier FIGC. Questa candidatura apre alla possibilità concreta di un commissariamento straordinario, con la nomina di un commissario con poteri speciali per accelerare l'iter burocratico. L'obiettivo è arrivare all'avvio dei lavori entro l'inizio del 2027.

Anche un solo anno di "corsia preferenziale", fino a quando la lista degli stadi candidati non sarà ridotta a cinque, potrebbe essere sufficiente per superare gli ultimi ostacoli burocratici. Il nuovo stadio, per la Roma e per la città, diventa un progetto sempre più concreto.

(corsera)