Perraud non recupera. Dubbio Santos in difesa

Tutto è pronto all'Olimpico per la partita tra Roma e Lille, gara valida per la seconda giornata di Europa League. I due club non si sono mai affrontati in sfide ufficiali e questa sarà la prima volta. [...] I francesi sono alle prese con numerosi infortuni e l'infermeria non ha intenzione di svuotarsi. Genesio fa la conta e spera nel recupero di qualche pezzo importante anche se le notizie che provengono dallo staff medico non sono di certo buone. La vera emergenza riguarda il reparto difensivo dove il tecnico francese ha gli uomini contati, senza poter contare sui pezzi più importanti come ad esempio Meunier e Alexsandro. Il belga e il brasiliano non scenderanno in campo all'Olimpico, stessa sorte anche per Romain Perraud e Ousmane Touré che rimarranno fermi ai box. Genesio e lo staff medico sono al lavoro per cercare di recuperare Santos. [...] L'allenatore del Lille è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione nel suo 4-2-3-1. Anche Ozer sarà out e al suo posto tra i pali è pronto Bodart. La linea a 4 difensiva potrebbe essere formata da Santos e Verdonk sulle fasce mentre Ngoy e Mandi si preparano a formare la coppia centrale in difesa. A centrocampo è ballottaggio tra Mukau e Bentaleb per un posto in mediana al fianco di Bouaddi. Il terzetto sulla trequarti sarà formato da Fernandez-Pardo e Correia larghi sulle fasce mentre Haraldsson prenderà il posto come trequartista centrale alle spalle dell'unica punta che sarà Olivier Giroud. [...]

(Il Romanista)