Per Paulo ipotesi triennale

Un biennale o un triennale nel futuro di Paulo Dybala. Anche se i dialoghi tra il club e il suo entourage non sono ancora partiti ufficialmente, da settimane l’argomento del rinnovo di un contratto che scadrà il 30 giugno è nell’agenda di Massara. Per fare in modo che le buone intenzioni si trasformino in atti concreti deve verificarsi quanto segue: Dybala continua a star bene fisicamente e a incidere sui risultati della squadra, accetta una riduzione dell’ingaggio che oggi si attesta sugli 8 milioni netti e sfugge alla tentazione di trasferirsi in Argentina per chiudere lì la propria carriera. (...) Le premesse per la fumata bianca ci sono. Quando, nelle prossime settimane, il suo agente Noval sbarcherà a Roma comincerà la vera e propria trattativa.

(corsport)