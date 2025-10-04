Per le giallorosse esordio con il Parma

IL TEMPO (A.D.P.) - Riparte il campionato. Al via oggi la Serie A Women Athora, con la Roma subito in campo: le giallorosse ospitano al Tre Fontane il Parma (12.30, Dazn). L'obiettivo è archiviare il ko nella finale di Women's Cup contro la Juventus e proseguire sulla scia dei successi ottenuti nei preliminari di Champions League: «La prima in casa è l'occasione migliore per ripartire. Il dispiacere è tanto e - le parole di Rossettini alla vigilia - sarà nostra premura farlo sparire con grandi prestazioni e altre vittorie. Serve una gara da Roma». Out Thogersen, in recupero dall'intervento alle ossa nasali, e Lukasova per un trauma distorsivo al ginocchio rimediato con la Juve (10 giorni di stop). Le capitoline oggi avranno una fascia rosa al braccio, simbolo della lotta contro il cancro al seno; è un'iniziativa di "Ottobre rosa: la prevenzione è la tua mossa vincente", la campagna lanciata dalla Fondazione Campus Bio-Medico per il mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno.