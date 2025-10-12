Per Gasp c'è Ziolkowski in ascesa

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La voglia di diventare subito grande. Jan Ziolkowski sta vivendo un momento più che felice, forse il più bello della sua carriera fino ad oggi, avendo trovato le prime due presenze con la maglia della Roma e l'esordio assoluto con la nazionale della

Polonia. E ora vuole convincere Gasperini a dargli maggiore spazio. Il difensore, la cui carta d'identità recita appena 20 anni, è arrivato in Italia in estate, al termine di una trattativa estenuante: Massara ha dovuto resistere agli inserimenti di numerosi altri club, potendo però contare sulla «fedeltà» assoluta del ragazzo, che pensava soltanto alla Roma. 6,6 milioni di euro (senza bonus, ma con un 10% sulla futura rivendita) sono stati versati dai giallorossi al Legia Varsavia, con Ziolkowski che ha firmato per cinque anni. Dopo un iniziale periodo di adattamento per il trasferimento in un nuovo Paese e in un gruppo guidato da un allenatore che applica un tipo di calcio molto particolare ed esigente per il reparto arretrato, ora il classe 2005 sta iniziando ad avere le sue chance. Mancini, Hermoso, N'Dicka e Celik partono sicuramente avanti, ma Ziolkowski sta sgomitando per raggiungere il livello dei titolari. Gasperini lo ha fatto esordire contro il Verona per cercare di rinforzare una difesa un po' ballerina, proponendolo nuovamente nel finale della trasferta con la Fiorentina quando il risultato era tutt'altro che sicuro. Segno che il tecnico ne sta apprezzando l'applicazione e le qualità, senza avere paura di mandarlo in mezzo alla mischia. A coronare il momento magico per il giovane talento è arrivata anche la decisione del ct della Polonia, Urban, che giovedì sera l'ha scelto nella formazione iniziale dell'amichevole contro la Nuova Zelanda e l'ha tenuto in campo tutta la gara. «È un acquisto che ha visto Massara e mi fido delle sue intuizioni. È un profilo giusto da mettere dietro a Mancini, speriamo che sia un giocatore di alto livello, come sta dimostrando in questi inizio di carriera», aveva detto di lui Gasp a fine estate, con il processo di crescita e maturazione che sta andando veloce. La speranza del ragazzo è quella di riuscire a partire titolare anche con la Roma in una delle prossime partite di Europa League, certo di poter dimostrare tanto quando verrà chiamato in causa. Intanto ieri è andato in scena l'ultimo allenamento della settimana, con Gasperini che ha dato a tutti appuntamento a martedì pomeriggio. Lì si aspetta di ritrovare Angelino e Wesley, resta invece da capire se Bailey riuscirà ad aggregarsi. Il giamaicano vuole strappare almeno una convocazione contro l'Inter.