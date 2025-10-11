Per Bailey rientro senza forzature. Il Giamaicano punto il Plzen in coppa

Non è ancora il momento dei "pop corn", come aveva profetizzato il padre-agente, ma il rientro di Leon Bailey si avvicina. L'attaccante giamaicano, fermo dal suo primo allenamento il 21 agosto per una lesione muscolare, non è ancora a piena disposizione di Gasperini. I tempi di recupero si sono allungati, (...) ma gli ultimi esami hanno confermato il riassorbimento dell'infortunio.

Bailey continuerà con il lavoro differenziato e dalla prossima settimana proverà a rientrare gradualmente in gruppo. La data cerchiata in rosso è quella del 18 ottobre per Roma-Inter, anche se si tratterebbe di una convocazione più simbolica che altro. Il suo effettivo ritorno in campo è più probabile tra le partite contro Viktoria Plzen e Sassuolo. (...) Lo staff medico, considerata anche la storia clinica del giocatore, ha preferito non forzare i tempi. Gasperini attende il suo rientro per aggiungere velocità e dribbling a un attacco dove, sulla fascia sinistra, si sono alternati diversi giocatori senza trovare un titolare fisso.

Chi invece sarà sicuramente a disposizione per l'Inter è Evan Ferguson. L'attaccante irlandese ha superato il problema alla caviglia e stasera affronterà il Portogallo. "Ho recuperato ed è andato tutto bene", ha dichiarato. In nazionale, Ferguson cerca di ritrovare quella fiducia smarrita a Roma, dove è finito alle spalle di Dovbyk nelle gerarchie. Per riconquistare il posto, servono i gol, che in partite di club gli mancano da quasi un anno.

(Il Messaggero)