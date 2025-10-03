Penalty sbagliati, una storia romana. Quel tris di errori della Lazio con il Napoli

Ok, togliamoci subito il dente: «I rigori li sbaglia soltanto chi li tira», «Nino non aver paura a sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore» e «rigore è, quando arbitro fischia», Eliminati i luoghi comuni - anche se De Gregori e il mitico Boskov ci perdoneranno per averli etichettati così - l'aggravante è che stavolta il pessimo fischietto belga Lambrechts (un arbitro per intenderci che al 62' scambia il fallo di Verdonk, già ammonito, con Bouadi, lasciando il Lille in 11) non ne aveva fischiato uno. [...] Lo sconosciuto ai più, tal Ozer, per una notte si traveste da Arconada. O da Castellini. Perché anche il vecchio giaguaro nel lontano 1984 parò due rigori a Giordano, per poi essere graziato sul terzo da D'Amico che calciò fuori dopo che Agnolin aveva fatto ripetere il penalty tre volte. Ma Ozer, che Castellini non sa nemmeno chi sia e di Arconada ha solo vaghi ricordi, vuole di più. E non contento di averne parati due a Dovbyk - che invece vuole emulare Beccalossi che nella coppa delle Coppe del 1982 ne falli due in 8' contro lo Slovan Bratislava - si supera intercettando anche il terzo a Soulé, con quel balletto prima del tuffo che a molti dei 61mila presenti ieri, ha ricordato in modo sinistro quello maledetto di Grobbelaar.[...] Gasp invece è immobile. Magari in testa gli frulla qualcosa del tipo («Lookman è uno dei peggiori rigoristi mai visti») ma se la tiene per sé (e lo farà anche nel post-gara). Abbozza solo un ghigno che riporta di colpo a quello di Palermo, capace in un Argentina-Colombia del '99 di fallire tre rigori in momenti diversi della partita [...] Gasp, invece, non vede l'ora che torni Dybala. Che magari 50 partite non le garantirà in stagione, come amano ricordare i suoi detrattori, ma tre rigori consecutivi non li sbagliava nemmeno da bambino al parco.

(Il Messaggero)