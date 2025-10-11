Pellegrini, è un ritorno alle origini: vita da mediano per prendersi tutto

Una nuova vita da mediano per Lorenzo Pellegrini, con l'obiettivo di riconquistare la Nazionale e convincere la Roma a puntare ancora su di lui. Il capitano giallorosso ha sfruttato la sosta per svolgere un lavoro atletico specifico, finalizzato ad aumentare resistenza e condizione fisica dopo un'estate travagliata dagli infortuni.

Con il rientro di Dybala e Bailey, Gasperini è pronto a spostarlo stabilmente nel suo ruolo naturale, quello di centrocampista. "Per me è un centrocampista e non un attaccante", aveva dichiarato il tecnico. In questa nuova posizione, Pellegrini diventerà la prima alternativa alla coppia Koné-Cristante.

L'obiettivo personale del numero 7 è provare a guadagnarsi il rinnovo del contratto in scadenza, anche se al momento i segnali dalla società non sono incoraggianti. Il suo riposizionamento, però, potrebbe ridurre lo spazio per Niccolò Pisilli, che, nonostante la recente doppietta in Under 21, a gennaio potrebbe partire in prestito. Intanto, buone notizie arrivano da Evan Ferguson, completamente recuperato dal problema alla caviglia.

(gasport)