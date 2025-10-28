Paulo vero nove ma deve "pestare" l'area di rigore

È la soluzione o una soluzione? Di certo è bastato un gol per far riscoprire Dybala a tanti, il che fa sorridere. Quando si parla di Paulo, si dimentica troppo spesso che è uno dei pochi calciatori a militare nel nostro campionato che in attacco può far tutto. Dove lo metti gioca. [...] Forse a Gasperini non sono piaciute le dichiarazioni post Viktoria Plzen, ma, è finita lì e anzi vorrebbe giostrarlo ancor di più dentro l'area. [...] Dybala centravanti è una soluzione o la soluzione? Non in tutte le gare. Alcuni match avranno bisogno di un piccoletto là davanti ed un sostegno in più a centrocampo, in altre, invece, la punta di peso come Dovbyk è obbligatoria. [...] Torna quindi di attualità l'ucraino, uno che quando la Roma vince ha quasi paura di andare sotto la curva a Reggio Emilia. Ci ha dovuto pensare Pellegrini. Questo ragazzone dal sorriso triste meriterebbe una sorte diversa.

(Il Messaggero)