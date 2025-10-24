Paulo: «Noi molli» Gasp: «Non credo, il problema è il gol»

Tutto potevano aspettarsi i tifosi della Roma, ma non di assistere a un altro ko interno dopo quelli in campionato con il Torino e l'Inter e, sempre in Europa League, con il Lilla. Eppure è successo. Scuro in volto, l'allenatore Gian Piero Gasperini ha spiegato di non essere d'accordo con Paulo Dybala, che nel dopo gara ha parlato di «Roma moscia», ma l'ex tecnico dell'Atalanta ha voluto sottolineare altri aspetti negativi della serata di coppa: «La squadra ha lottato fino alla fine, non è una questione di essere mosci - ha detto Gasp -. Nelle conclusioni sì: c'è della gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un esame di coscienza e chiedersi come mai. Evidentemente ci sono dei problemi, senza il rigore non avremmo segnato. Dobbiamo metterci una pezza assolutamente. È una sconfitta che ci fa riflettere. Abbiamo perso un po' di palloni all'inizio ma alla fine il reparto arretrato ci tiene sempre in piedi. Sono stati bravi a impedire delle ripartenze e la prestazione è stata positiva. Koné? Vedremo domani (oggi, ndr), ma ha la caviglia piuttosto dolorante». (...) Anche il brasiliano Wesley alla fine ha ammesso: «Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori che abbiamo commessi. E quando ti trovi davanti a squadre di qualità, poi diventa difficile. Dobbiamo migliorare, tornare a lavorare. A destra o a sinistra cercherò di dare sempre il meglio per la Roma». (...)

(gasport)