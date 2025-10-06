Ora Gasp ci crede: "Sì, qualcuno non ci dà credito. Ma questa Roma sta crescendo"

Come già accaduto dopo la sconfitta con il Torino, la Roma ha dimostrato di sapersi rialzare immediatamente. La vittoria in rimonta a Firenze, dopo lo scivolone europeo con il Lille, è la prova del carattere della squadra, l'aspetto che più soddisfa Gasperini in questo momento. "È la prima volta che ribaltiamo la partita (...). Dopo aver perso giovedì, è una bella reazione. Questa è una squadra che ha carattere e personalità", ha dichiarato il tecnico.

La Roma si gode così il primato in classifica, un risultato non banale per una squadra ancora in costruzione. "Sei partite sono già una piccola strisccia, va bene così", ha commentato Gasp. "Qualcuno non ci dà credito per stare lassù, ma stiamo facendo risultato e migliorando. Questa è una vittoria che ci dà fiducia per la sosta". Dopo la pausa ci sarà il big match contro l'Inter, una sfida che la Roma affronterà da capolista. (...)

Analizzando la partita, Gasperini ha riconosciuto un pizzico di fortuna per gli episodi favorevoli, ma ha sottolineato come la squadra abbia "controllato bene la gara e rischiato pochissimo". Ha poi evidenziato l'efficacia sui calci piazzati ("una delle nostre specialità") e l'ottimo rendimento in trasferta (4 vittorie su 4). Il tecnico, infine, individua un'area di miglioramento: "Abbiamo un modo di giocare più efficace quando la partita è aperta, mentre facciamo più fatica con le difese chiuse. Dobbiamo migliorare in questo".

(gasport)