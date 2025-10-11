Ora Ferguson ci riprova, vuole convincere Gasp

Prove di rinascita per Evan Ferguson. "Ora sto bene, ho recuperato", ha dichiarato l'attaccante irlandese, archiviando il problema alla caviglia che lo ha condizionato. Dopo aver ritrovato il gol in allenamento con la sua nazionale, ora manca solo la prima rete ufficiale con la maglia della Roma.

Dopo un avvio promettente in estate, con il poker nella sua prima amichevole (...), Ferguson ha perso il posto da titolare a vantaggio di Dovbyk, complici alcune prestazioni che non hanno convinto del tutto Gasperini.

Ora l'irlandese è determinato a riconquistare la fiducia del tecnico, ma sa che per farlo servono i gol. L'appuntamento con la rete in campionato, per lui, manca da quasi un anno (...), un digiuno che spera di interrompere al più presto.

(la Repubblica)