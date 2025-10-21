Olimpico amaro: dai sold out alle sconfitte

Houston abbiamo un problema, anzi due. Il primo è il gol. Il secondo è l'Olimpico. Come l'Olimpico? Sì, l'Olimpico dei sold out, dove al contrario di un rendimento in trasferta da quattro vittorie in altrettante partite, i discepoli di Gasp ne hanno perse tre su cinque (Europa compresa) esasperando quello che è poi il problema dal quale discende tutto. Ovvero questa Roma segna con il contagocce, sette gol in altrettante partite di campionato, nove in totale con la media di una rete ogni 90 minuti. (...) Il tecnico dopo la sconfitta contro l'Inter, arrivata al termine di una sfida in cui, almeno nel secondo tempo, la sua Roma avrebbe meritato qualcosa in più (sei palle gol per i giallorossi nella ripresa), è stato messo sul banco degli imputati per una serie di scelte che hanno spiazzato tutti. (...) Esperimenti che si sono rivelati sbagliati, ma che certificano una cosa: Gasperini non ha paura di avere un'idea. Così come quella di riproporre un tridente leggero, con Dybala centravanti, a supporto Soulé e Pellegrini, nel tentativo di provare a trovare quei gol che fin qui sono stati i grandi assenti. Ci aveva provato già contro il Torino perdendo, ha fatto il bis contro l'Inter, chissà che il recupero di Bailey non lo convinca a riprovarci. (...) Se poi Ferguson e Dovbyk dovessero rispondere presente, allora, state tranquilli, che il Gasp rimetterà in panchina l'idea del tridente leggero. E la classifica è ancora da Champions, sarà bene che se lo ricordino tutti.

(La Repubblica)