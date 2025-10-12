Oggi la sfida al Milan. Poi arriva il Barcellona

Il calendario della Roma di Rossettini è di fuoco. Tra gli impegni in Champions contro Real Madrid (sconfitta per 6-2] e Barcellona (atteso mercoledì al Tre Fontane], all'ora di pranzo Giugliano e compagne affrontano il Milan nella seconda giornata di campionato. È una trasferta tostissima (ore 12.30, diretta tv su Dazn], considerando il recente precedente in Coppa di Lega, quel successo di misura firmato da Galli nel finale poco più di un mese fa.

[...] Rossettini ha la grande chance di restare in vetta alla classifica, potenzialmente a +5 punti dalla Juventus, la rivale di sempre, che ieri è stata sconfitta a sorpresa dal Como. Thogersen e rientrata nella lista delle convocate, mentre restano ai box Lukasova e Babajide, out a causa di una lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale sinistro. In porta toccherà di nuovo a Baldi, mentre si scaldano Pandini e Corelli.

(Corsport)