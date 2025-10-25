Oggi il Torino per sognare il primo posto

La baby Roma strizza l'occhio al primo posto in classifica, distante appena

due punti. Oggi [ore 15, diretta su Sportitalia) Arena e compagni ricevono il

Torino al Tre Fontane, con il duplice obiettivo di centrare la quarta vittoria

consecutiva e di restare la migliore difesa del campionato Primavera [5

gol subiti in 8 partite). [...] Si va verso la conferma della formazione che ha dominato

il Cagliari, ma è probabile in avvio Il ritorno di Cama sulla corsia sinistra. In attacco,

Arena agirà da unica punta, supportato dal duo composto da Della Rocca-Di Nunzio, i trequartisti del 3-4-2-1.



(Corsport)