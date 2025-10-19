Nesta: il derby, la Champions e l''amicizia fraterna con Totti

[...] E' un Alessandro Nesta inedito quello che si è raccontato al microfono di Gianluca Gazzoli, nella trasmissione Basement su YouTube. [...] "Quando la Roma mi voleva prendere mio padre disse di no e mi portò a fare un provino con la Lazio a San Basilio. Eravamo centinaia, presero solo me e un altro. La mia famiglia impazzi di gioia come se avessi esordito in Serie A, ma avevo solo 7 anni". [...]

Poi i derby "che a Roma si vivono male. Però il rigore che segnai in finale di Champions alla Juve è figlio del 5-1 con tre gol di Montella: mi costrinsero a rimettermi in discussione, ad alzare la posta". [...]

Infine l'amicizia con Totti «che non potevamo ostentare, ma io gli voglio bene. Conosco lui e la sua famiglia da sempre. Lo vedo poco perché sta sempre in giro, ma a Roma pochi giorni fa sono uscito a cena con De Rossi e finalmente non ci ha ca***o nessuno".

(Il Messaggero)