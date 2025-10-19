Ndicka fa flop: sulla destra sbaglia tutto. Via nella ripresa e spazio a Ziolkowski

«Devo provarti anche a destra», aveva detto sorridendo Gasperini a Ndicka alla vigilia del match contro il Lille. [...] Forse, dopo la gara di ieri il tecnico il sorriso lo ha perso vedendo la prestazione dell'ivoriano che da quella parte del campo è andato in confusione spesso e volentieri.

E' protagonista in negativo - insieme a Celik - in occasione della rete del vantaggio di Bonny. Sbaglia l'uscita a metà campo e si perde il francese che tutto solo davanti a Svilar non sbaglia. Poi la sua prestazione peggiora di minuto in minuto. Non prende mai le misure ai due attaccanti nerazzurri e nel primo tempo si prende anche un cartellino giallo per un fallo su Bonny. Ad inizio ripresa rischia il secondo per una brutta entrata su Lautaro. Massa lo grazia e suona il campanello d'allarme. Gasperini corre subito ai ripari: al 55' entra il giovane Ziolkowski per evitare di giocare buona parte della ripresa con l'uomo in meno.

Una novità per lui che da quando è arrivato nella Capitale solamente in un'occasione era stato sostituito così presto. Bisogna riavvolgere 1 nastro e tornare ad aprile del 2024. In quel caso - a Lecce - fu sostituito da Daniele De Rossi all’inizio del secondo tempo. [...]

Giovedì contro il Viktoria Plzen potrà partire fuori e riposare per farsi trovare al 100% per la trasferta di Reggio Emilia. Pronto al suo posto Hermoso oppure Ziolkowski che sta trovando spazio a differenza di Ghilardi che ancora non ha fatto l'esordio stagionale. [...]

(Il Messaggero)