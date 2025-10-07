Napoli d'attacco, Roma blindata: Conte e Gasperini parti rovesciate

La geografia del campionato è cambiata, alla sesta giornata comanda il Centro-Sud: Napoli e Roma assieme in cima alla classifica. Le tre grandi del Nord arrancano alle loro spalle. Il Milan terzo è il più vicino, a meno due. Poi l'Inter e la Juve a meno tre. Non è

una novità assoluta, è già accaduto, ma resta l'impressione di uno spostamento d'asse geopolitico. È stato il Napoli a trascinare la Serie A verso Sud, con gli scudetti del 2023 e del 2025. Aurelio De Laurentiis gestisce il club con criteri americani: show business e conti in ordine. Roma, americana nella proprietà, non ha bilanci entusiasmanti, ma ha scelto l'allenatore giusto per accodarsi al Napoli. In due mesi, Gasperini ha trascinato la Roma all'altezza del Napoli di Antonio Conte: non molti l'avevano pronosticato in estate, forse nessuno. (...) . Gasperini non è secondo a Conte nel lamentarsi, ma a questo giro ha ragione, ha diritto al mugugno più del collega . Per causa del fairplay fmanziario, la Roma è stata costretta a fare un mercato francescano e ci è mancato poco che Koné, pilastro del centrocampo, non venisse ceduto. Fin qui, Gasperini è andato oltre le previsioni. Conte ha fatto il suo, è normale che il Napoli campione d'Italia e rinforzato sia primo. Gasperini si è un po' contizzato e viceversa Conte si è un po' gasperinizzato. È singolare che la Roma gasperiniana vanti la miglior difesa, appena due i gol subiti, e che il Napoli di Conte abbia preso sei reti: ci saremmo aspettati il contrario. (...) Gasperini, alla Roma, si è dovuto adattare a quel che c'era e a quel che ha ricevuto, non sappiamo quanto abbia approva-to gli acquisti. Sono stati ingaggiati Ferguson, Wesley e Bailey, che però si è infortunato appena arrivato. Dovbyk non è il centravanti ideale di Gasp. Ferguson in campionato è uscito dai radar, a Firenze è rimasto in panchina. L'allenatore si fa andare bene Dybala, in qualche modo lo impiega. Il lavoro più interessante Gasperini lo sta svolgendo su Soulé, l'argentino, che già c'era, sta diventando un po' quel che era Lookman nell'Atalanta gasperiniana. (...)

(gasport)