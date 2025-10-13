Milan rimontato, giallorosse in testa

IL TEMPO (A.D.P.) - Vittoria in rimonta per la Roma. Le capitoline battono anche il Milan: finisce 1-2 in casa delle rossonere. La gara si sblocca solo nelle ripresa: de Sanders porta in vantaggio le sue, poco dopo Corelli ripristina la parità e nel finale ci pensa capitan Giugliano a sancire il successo giallorosso.

Le romaniste si rialzano quindi dopo il ko contro il Real Madrid: «Abbiamo fatto una partita giusta. Abbiamo fatto fatica a trovare il gol, poi - il commento di Rossettini - sono venuti fuori orgoglio e cuore, che erano le due qualità che dovevano prevalere. Ci godiamo la vittoria e pensiamo a mercoledi».

Anche Corelli si unisce al mister: «Abbiamo lottato con le unghie e con i denti per portare a casa questo risultato; abbiamo ottenuto quello che volevamo, ora testa a mercoledì».

Rimonta e primo posto in classifica, a pari punti con Lazio e Napoli; le partenopee saranno le prossime avversarie delle giallorosse ma prima c'è la Champions League: mercoledì al Tre Fontane arriverà il Barcellona.