Mediano, difensore e incursore: Cristante si è ripreso la Roma

C'è un libro che Bryan Cristante aveva lasciato a metà. Lo aveva chiuso quando ha lasciato l'Atalanta nel 2018. Da allora 7 stagioni con la Roma in perfetto equilibrio, è stata la costante di una squadra incerta. Sempre titolare con Di Francesco, Fonseca, Mourinho, De Rossi, Juric e Ranieri: nessuno ha mai rinunciato a lui, ma, nessuno ha mai provato a costruire con lui. A Reggio Emilia quel libro si è riaperto. Gasperini lo ha ritrovato come lo aveva lasciato: pronto a spingersi in avanti e a colmare i vuoti. [...] Contro il Sassuolo si è visto quel qualcosa di gasperiniano che era mancato: tempi d'inserimento, squadra più corta e più convinta in pressing. Per Cristante otto stagioni dopo aver fatto il mediano e il difensore centrale, è come tornare nel ruolo per cui fu comprato. Reggio Emilia è stato un esperimento o l'inizio di una seconda vita? La risposta arriverà domani contro il Parma.

(La Repubblica)