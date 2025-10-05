Mauri: "Spalletti mi voleva alla Roma, ma i giallorossi avevano il mercato bloccato e non se ne fece nulla"

GASPORT - Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati ha svelato un retroscena riguardante un possibile trasferimento alla Roma ai tempi di Luciano Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni.

E nei derby dava il meglio di sé.

"Ai giallorossi ho segnato tre gol. E dopo la squalifica tornai proprio contro la Roma. Nel 2012 De Rossi mi diede un pugno, ma a fine partita venne a chiedermi scusa. Un gesto da signore".

Il bello è che Spalletti la voleva...alla Roma.

"Sì, mi aveva allenato all'Udinese. Ci fu un contatto, ma i giallorossi avevano il mercato bloccato e non se ne fece nulla".