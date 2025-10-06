Matias e quel sinistro che pesa: "Grande reazione dopo il Lille"

Dopo il traumatico post-partita contro il Lille, con il rigore sbagliato che lo aveva messo al centro delle critiche, Matías Soulé si è riscattato alla grande a Firenze, guidando la rimonta della Roma con un gol e un assist. Un'altra prestazione decisiva che conferma il suo straordinario impatto sulla squadra: ha partecipato a 11 degli ultimi 17 gol giallorossi in campionato. "Vittoria fondamentale, era importante rialzarci", ha commentato a fine gara. Ora, con la classifica che sorride, lo sguardo è già rivolto al big match contro l'Inter dopo la sosta.

Protagonista anche Bryan Cristante, autore del gol vittoria, che ha ammesso la necessità di migliorare in fase realizzativa: "Sappiamo che è una cosa che dobbiamo migliorare, ma siamo sulla buona strada". Contro l'Inter, Cristante potrebbe superare El Shaarawy per numero di presenze, diventando il primo nella gerarchia dei capitani.

Sulla trequarti si è rivisto Baldanzi, che si sente "centrale nel progetto" e consapevole della necessità di sacrificarsi. Intanto, Gasperini attende il rientro in gruppo di Leon Bailey, con il padre-agente che sui social ha preannunciato un ritorno in grande stile. (...) A Roma sono attesi anche i Friedkin, che parteciperanno all'assemblea generale dell'ECA.

