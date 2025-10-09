Marsiglia, De Zerbi: "Serie A? Tifo per Gasperini. Lo avevano etichettato come uno che non poteva sedersi su una grande panchina..."

CORRIERE.IT - Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, è stato invitato come ospite nella Sala Albertini (il cuore del Corriere della Sera) e ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Tra i vari temi trattati si è soffermato su Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni.

Fino ad aprile, i suoi genitori non erano mai stati allo stadio...

«Perché gli allenatori sono spesso insultati e mio papà è più caldo di me... Anche i miei figli non scherzano: a Roma-Brighton non sono venuti».

Come vede l’ammucchiata in testa alla Serie A?

«Sono contento per Gasperini, che all’Inter pagò colpe non sue: un po’ tifo per lui, perché gli avevano dato l’etichetta che non poteva sedersi su una grande panchina. E invece può stare ovunque. Il Napoli è più che vivo, l’Inter è forse ancora la più forte, il Milan sta giocando bene. È bello vedere tanta competitività».

