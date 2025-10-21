Mancini a vita alla Roma: società intenzionata a offrirgli il rinnovo entro fine stagione

Gianluca Mancini è un pilastro della Roma di Gian Piero Gasperini e la società giallorossa vuole blindarlo ulteriormente. Il contratto del difensore centrale è in scadenza il 30 giugno 2027 e, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il tema del rinnovo tornerà sul tavolo: il club sarebbe infatti intenzionato a offrirgli il prolungamento entro la fine della stagione. Al momento la società ha altre priorità, ma sarà inevitabile parlarne e l'idea di chiudere la carriera in giallorosso attrae particolarmente Mancini.

(corsera)