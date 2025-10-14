Mai dire Inter

Non lo darà mai a vedere, ma, l'Inter, rappresenta una cicatrice professionale ancora aperta per Gian Piero Gasperini. Le 9 stagioni all'Atalanta sono state linfa vitale e la Roma può diventare l'esaltazione definitiva, ma, i nerazzurri sono stati quello che è la kriptonite su Superman. Non solo per quella parentesi sfortunata durata solo 5 partite, ma, anche su come sia possibile averla sofferta così tanto negli ultimi anni. Contro l'Inter il Gasp negli ultimi 15 match ha racimolato 5 pareggi e 10 sconfitte, addirittura non li batte da novembre 2018 (4-1 con gol di Mancini). [...] L'Inter per Gasp, però, è anche la sconfitta più dura rimediata in carriera. A rifilargliela fu Stefano Pioli nella stagione 2016-2017, 7-1 con tripletta di Banega ed Icardi. [...] Pur avendo chiarito che la sua Roma non è da Champions League, quello di sabato è un appuntamento per iniziare a capire realmente cos'è e dove può arrivare questa squadra.

(Il Messaggero)