L'Olimpico sarà ancora sold out: attesi in 65mila

Sarà ancora sold out, esattamente il 75" dell'era Friedkin. Un altro pienone, con il pubblico giallorosso pronto a "spirare" alle spalle dei propri paladini per difendere il primo posto dall'assalto dell'Inter e continuare a sognare ad occhi aperti. A conti fatti, stasera sugli spalti dello stadio Olimpico dovrebbero esserci quasi 65 mila persone, con oltre 3.500 tifosi interisti nel settore ospiti. [...] Prima del fischio iniziale ci sarà un importante gioco di luci, di quelli ad alto contenuto scenografico, legato ad un partner commerciale della Roma. Proprio mentre lo stadio si riempirà di bandiere e la curva Sud si colorerà di giallorosso. Già, perché anche in questa occasione ci sarà una coreografia importante, che abbraccerà tutta la curva romanista e che ha soprattutto l'intenzione di dare la spinta giusta ai ragazzi di Gasperini. Che verrà accolto con il solito boato, presumibilmente al contrario di Chivu. [...] L'ordine pubblico Chiara mente lo stadio sarà presidiato come nelle occasioni più importanti, anche se Questura e Prefettura sono sufficientemente serene per la sfida di stasera. Non ci sono allarmi particolari, almeno quelli da red alert. Ci sarà comunque il solito protocollo, con la chiusura al traffico di alcune strade circostanti l'impianto e l'impiego di poliziotti e steward per garantire che tutto fili liscio, senza alcun problema. Sia nella fase di afflusso della gente, sia di deflusso.

(Gasport)