L'occasione Kalimuendo

La Roma ha un pensiero stupendo che si chiama Kalimuendo. Al netto delle rime, a essere baciata stavolta è la congiuntura - alcuni lo chiamano destino - che oggi vede un bomber di grande prestigio internazionale ai margini di un progetto e una squadra, la Roma, con problemi offensivi. L'occasione è stata già fiutata, l'orizzonte è posto al mese di gennaio: a Trigoria sono in corso delle riflessioni sul centravanti di 23 anni, nazionale francese, autore di 33 gol nelle ultime due stagioni al Rennes prima del passaggio (ad agosto) al Nottingham Forest, in Premier League, dove però la forza, l'atletismo e la verve del centravanti non hanno ancora trovato il terreno fertile per esprimersi. Kalimuendo è costato 30 milioni di euro. Facile comprendere dunque perché, per tanti club di Serie A, Milan incluso, nell'ultima finestra estiva risultava inavvicinabile. (...) La Roma non ha un budget così importante da poter liquidare il Forest, dove tra l'altro lavora Lina Souloukou, ex Ceo del club giallorosso. Così potrebbe proporre la formula più conveniente: sei mesi di prestito, un diritto di riscatto e, mal che vada, la garanzia di poter comunque dare spazio a un calciatore che in Inghilterra rischierebbe di svalutarsi con un lungo contratto (fino al 2030) davanti a sé. (...) La Roma, la Serie A e la prospettiva di giocare da protagonista in Europa, ovviamente, rappresentano delle prospettive allettanti. Ma c'è di più. Il ds dei giallorossi Massara conosce molto bene il ragazzo, avendo appunto lavorato al suo fianco nella stagione scorsa al Rennes. Il rapporto tra i due è ottimo e potrebbe diventare un acceleratore per la trattativa nel caso in cui le due necessità - quella di un attaccante fronte Roma, quella di giocare con continuità fronte calciatore - trovassero un punto d'incontro. La Roma, fin qui, si limita a osservare e a valutare possibili occasioni. E alla fiera dell'usato è spuntato nientemeno che Joshua Zirkzee, il cui matrimonio con il Manchester United è ai titoli di coda. (...) L'ipotesi del prestito, per ragioni simili a quelle di Kalimuendo, non va esclusa: lo United, un po' come il Forest, avrebbe tutta l'intenzione a mettere in mostra su altre vetrine calciatori che dalle loro parti non brillano. (...)

(corsport)