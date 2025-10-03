Lo stesso rigore sbagliato tre volte. Roma, un disastro

Un rigore sbagliato. Ritenta. Fallo ancora. Sbaglia di nuovo. Uno, due, tre. Una Roma inconcludente e inconsistente, insicura e infelice, riesce a fare quello che è difficile immaginare: fallire dove si è fallito. E non c'è niente di più surreale che perseverare negli sbagli. Tre tiri dal dischetto sprecati in una volta. [...] Contro il Lille succede al minuto 81, la squadra di Gasperini sotto di un gol può rimediare con un penalty (tocco di mano di Mandi) sfuggito al belga Lambrechts ma non al Var. Va sul dischetto Dovbyk, calcia malissimo alla sinistra del portiere, che respinge. L'arbitro fa ripetere perché Ozer ha entrambi i piedi fuori dalla linea di porta. Dovbyk in fotocopia: stesso tiro, stessa parata. L'arbitro lo fa ripetere ancora. Di nuovo. Terzo rigore. Dai, riprova. No, meglio cambiare, Dovbyk non se la sente più. Va Soulé. Altro angolo, stesso epilogo. Sbaglia. Ozer para anche questo. [...] Un episodio mai visto ma che dice tutto: la Roma è fragile, insicura e non sa fare gol. Mostra tutti i suoi limiti. Non ha cambi all'altezza, se Gasperini decide di risparmiare minuti a Kone e Mancini, poi è costretto a farli entrare. Se decide di far giocare Tsimikas, arriva l'errore, grave, del greco che perde palla e la consegna al Lille, diventa poi facile per Haraldsson colpire a freddo, dopo sei minuti. Se deve decidere tra due centravanti, Dovbyk e Ferguson, il risultato è lo stesso: tiri in porta, pericoli creati, pensieri al portiere avversario, questi sconosciuti. [...] La Roma deve fare i conti con tutto il brutto che ha mostrato e dimostrato: ha molti confini e non sa difenderli. Un rigore sbagliato è un indizio. Tre fanno una prova.

(la Repubblica)