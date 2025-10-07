L'intervista a Ince, l'amico rapper di Soulè: «Mati pugile come Ali»

CORSERA - «Destro e sinistro, Mati Soulé». Come nel ritornello cantato dal rapper Ince, ogni volta che l'argentino tocca il pallone, i romanisti sorridono. È successo ancora contro la Fiorentina. Parte il sinistro: gol, dopo il tacco di Dovbyk. Stavolta però niente pugni alzati, niente uno-due da pugile come con il Verona, il gesto promesso al tifoso numero uno: Ince, al secolo Simone Liberatori, classe 2000 di Ciampino.

Ince, come nasce la promessa?

«Qualche settimana fa gli ho mandato un videomessag-gio tramite un giornalista, dicendogli: "Ti ho preso al fan-tacalcio, sei il mio pupillo. Ho una richiesta da farti, esultare, al prossimo gol facendo "destro, sinistro" come nella mia canzone Soulé».

Un colpo di fulmine calcistico: perché proprio lui?

«Mati ha uno stile unico. È un talento puro. Veloce, tecnico, sposta la palla da destra a sinistra come un pugile sul ring. Un Muhammad Ali sull'erba. Invitatemi a Trigoria: voglio abbracciarlo».

Difetti?

«Nessuno. È educato, paca-to... forse dovrebbe fare un po' più il coatto, ma arriverà anche quello».

Vi siete sentiti?

«Sì, ma solo online. Prima che uscisse la canzone avevo fatto qualche spoiler su Instagram e lui nelle storie mi rispondeva con "vamos fratè!". Poi ci siamo scritti, mi ha detto di spingere con la musica. So che ha fatto ascoltare il pezzo pure negli spogliatoi».

(...)