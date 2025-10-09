L’euforia, la benedizione di Dan: “Gasperini è fantastico”

LEGGO (F. BALZANI) - "Gasperini è fantastico, siamo in piena sintonia". Musica e parole di Dan Friedkin che ieri è tornato a parlare in occasione della riunione dell'ECA. Il presidente della Roma ha fatto sentire la sua voce per poi varcare i cancelli di Trigoria dove ha assistito all'allenamento e avuto una riunione con lo stesso Gasp e Massara. Un vertice per fare un primo bilancio stagionale (decisamente positivo), ma non è stato affrontato il discorso legato al mercato anche se Friedkin è intenzionato ad accontentare il tecnico per un rinforzo in attacco. La Roma guarda in Francia dove ci sono Moffi e Balogun che non trova più spazio al Monaco. Monitorato anche Stassin (Saint Etienne), 20 anni belga e miglior giovane della scorsa Ligue 1. Poco prima il presidente aveva esternato la sua soddisfazione al termine del summit andato in scena all'Hotel Cavalieri: "Il primo posto mi dà ottime sensazioni, ma ovviamente è molto presto. Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso, ma credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi". Per Gasperini il magnate texano ha parole al miele: "È fantastico, la sua etica del lavoro è incredibile. Ha molte richieste, lavora duro ed è molto serio. Siamo molto allineati con il suo stile di allenamento, parliamo spesso e lavoriamo a stretto contatto. Non potremmo essere più felici di questo". Una settimana intensa quella di Friedkin a Roma anche per quel che riguarda il tema stadio. Oggi, infatti, incontrerà il sindaco Gualtieri per fare il punto sul progetto di Pietralata che ancora deve essere consegnato in via definitiva.