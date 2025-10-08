L'ennesima rinascita di Cristante. Leader e capitano al centro del gioco

C'è anche la firma di Bryan Cristante sul primo posto della Roma. Dal 2018 è insostituibile per ogni allenatore ed ora ha conquistato Gattuso che lo ha richiamato in Nazionale. Un leader silenzioso nello spogliatoio che dalla sfida contro l'Inter diventerà a tutti gli effetti il capitano. Ha infatti raggiunto a quota 326 presenze Stephan El Shaarawy ed è pronto al sorpasso. Insegue Pellegrini a 321, più staccato Mancini (282). (...) L'intesa con Koné migliora di settimana in settimana e Bryan tra i centrocampisti in rosa è primo per duelli aerei vinti (7) e palloni intercettati (4). Domenica ha deciso la sfida con la Fiorentina, proprio contro la squadra che più volte nelle ultime sessioni di mercato ha provato a portarlo via da Roma. A gennaio i primi contatti poi il ritorno di fiamma in estate ma la sua priorità è sempre stata quella di rimanere. A maggior ragione con l'arrivo di Gasperini che lo ha visto crescere e lanciato nel calcio che conta. Il contratto è in scadenza nel 2027, ma tutti i discorsi per eventuali rinnovi sono congelati. (...) Ieri Dan Friedkin è atterrato a Roma. Il presidente rimarrà per altri due giorni per le assemblee dell'ECA, l'associazione dei club europei. Ieri la prima riunione con alcuni presidenti della Serie A all'Hotel Roma Cavalieri. Oggi e domani ce ne saranno in programma altre per discutere del futuro del calcio europeo e non solo. (...) Ci sarà anche Massara. Sul tavolo anche i discorsi legati al main sponsor e alla costruzione del nuovo stadio. Inoltre, è attesa l'approvazione del bilancio relativo alla stagione 24/25.

(Il Messaggero)