L'attacco resta a secco: per Dovbyk e Ferguson è un'altra serata flop

A un certo punto Gasperini ha calato persino l'asso impolverato rimasto in fondo al mazzo per 55 giorni. Leon Bailey s'è alzato dalla panchina, s'è scaldato e ha debuttato in giallorosso in una serata storta, amara, coincisa con la seconda sconfitta della Roma in Serie A. Anche questa senza fare gol. [...]

Il filo che lega queste due sconfitte è un attacco spuntato. Gasperini ha sorpreso l'Olimpico con un Dybala falso nove, uscito a un quarto d'ora dalla fine dopo essersi acceso solo due volte. [...] Dovbyk e Ferguson, entrati nel secondo tempo, hanno lasciato l'Olimpico con un borsone di rimpianti. Quello dell'ucraino è più pesante. Suo il colpo di testa a porta vuota nella ripresa dopo il regalo di Sommer, uscito a vuoto. L'irlandese, invece, ha giocato una decina di minuti senza incidere, eccezion fatta per un sinistro da fuori finito a lato di parecchio. [...]

La Roma resta prima in classifica con 15 punti insieme a Inter e Napoli, ma i due centravanti hanno segnato un solo gol in due. [...]

(gasport)